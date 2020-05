Le mascherine tricolori in piazza: "Crisi economica e sociale drammatica, senza precedenti"

Si sono ritrovate in Piazza Saffi a Forlì le locali "Mascherine Tricolori" per rinnovare il forte dissenso nei confronti del governo. Una manifestazione per esprimere la preoccupazione "per un paese che dopo l'emergenza sanitaria si avvia ad una crisi economica e sociale drammatica, senza precedenti. A questa il governo sta rispondendo con ritardi e misure insufficienti. Sono milioni gli italiani che ancora aspettano gli aiuti".

"Chiediamo una sanatoria per tutte le multe elevate durante l’emergenza coronavirus, lo stop alle tasse per tutto il 2020, soldi a fondo perduto e finanziamenti immediati che non passino per le banche, un piano di intervento senza precedenti per salvare il turismo, regole meno stringenti per quelle attività, come bar e ristoranti, che rischiano di chiudere prima ancora di riaprire. Siamo pronti ad organizzare nelle prossime settimane una grande manifestazione nazionale unitaria”.