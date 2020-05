Le "mascherine tricolori" si ritrovano in piazza: "Il governo sta affondando la nazione"

Nuova manifestazione delle "Mascherine Tricolori" sabato in piazza Saffi a Forli. Questa volta un centinaio di cittadini si sono ritrovati, a distanza di un metro luno l'uno dall'altro e muniti di mascherine verdi-bianco-rosse, sotto gli occhi delle forze dell'ordine intervenute. A intervenire, dopo la lettura del manifesto delle mascheroni tricolori, vari commercianti e professionisti.

"Le mascherine che portiamo non sono per difenderci dal virus, ma per difenderci dall'ipocrisia e ignoranza di un governo che non vogliamo, e che sta affondando la Nazione", ha commentato Alessandro Vitali, portavoce di Gioventù Nazionale. "La disoccupazione giovanile in un territorio seppur trainante come il nostro sfiora il 20% - ha aggiunto Christian D'Aiello, rappresentante di Ugl - Un giovane italiano su due tutt'oggi resta a casa e un milione di under-14 versa in emergenza alimentare. Davanti allo svuotamento di ogni diritto sociale, siamo in prima fila a difesa della dignità della vita, del lavoro e dello stato sociale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non dimentichiamo la responsabilità politica di questo governo che, nel nome del politicamente corretto, ha impedito ai cittadini di difendersi dal virus nelle prime fasi dell'emergenza quando i dirigenti di governo invitavano a partecipare agli aperitivi alla China Town milanese - ha concluso Francesco Minutillo per Fratelli d'Italia - La loro irresponsabilità è stata pagata a caro prezzo da tanti nostri compatrioti come un Vigile del Fuoco di Predappio".