Le portiere si bloccano, bimbo di due anni resta chiuso in macchina: soccorso dei pompieri

Disavventura per un bambino di circa due anni che si è trovato chiuso dentro una macchina con la madre all'esterno, impossibilitata a riaprire in quanto le chiavi erano state dimenticate dentro e, con i meccanismi automatici delle nuove vetture, le portiere si sono richiuse all'improvviso. Appena è successo sono stati allertati i vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto, operando per per circa un'ora. Tanta apprensione, ma nessun pericolo reale, date anche le temperature non più torride e il continuo contatto a vista del piccolo. E' quanto capitato nel pomeriggio di mercoledì a Vecchiazzano, intorno alle 17,30 in via Mario Colletto.