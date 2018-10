Le raffiche di vento fanno crollare rami e alberi: tanti interventi dei Vigili del fuoco

Il maltempo che domenica pomeriggio si è abbattuto su diverse città della Romagna non ha risparmiato neanche Forlì, sulla quale si sono abbattute pioggia battente e raffiche di vento. La pioggia, in città, ha raggiunto i 15 millimetri, mentre il vento ha soffiato fino ai 67,7 chilometri orari. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco intorno alle 16, soprattutto per via di alberi e rami crollati sulle strade della città. Le operazioni svolte dai pompieri tra Forlì, Cesena e Cesenatico sono state 25, con l'impiego di ben sette mezzi - 5 autocamion, un'autoscala e un'autogru - e 26 unità complessive.

Nelle prossime ore è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porteranno ad un lunedì sempre più soleggiato. Le temperature minime sono attese in diminuzione, con valori compresi tra i 13 gradi dei settori costieri e i 7 gradi dell'entroterra. Le massime saranno stazionarie tra i 16 e i 19 gradi. Da martedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sino a giovedì, con temperature massime attorno a 25 gradi. Tendenza ad aumento della nuvolosità da venerdì con piogge sui settori appenninici centro occidentali.