Le rubano una bici elettrica, coppia finisce nel mirino della Polizia

Un uomo ed una donna di 57 e 63 anni, residenti a Forlì, sono stati denunciati per "furto aggravato", l’uomo anche per "minaccia a pubblico ufficiale". Il tutto trae spunto da un intervento svolto lungo corso Diaz, a richiesta di una utente che segnalava il furto della propria bicicletta elettrica. La Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, giunta sul posto, ha raccolto la denuncia e sentito un testimone, che aveva visto le persone che si erano appropriate della bici, dandone una descrizione molto puntuale, tanto che gli agenti hanno capito di chi si trattasse.

Le immediate ricerche dei due individui non hanno sortito nell’immediato alcun effetto. Solo in un secondo momento sono stati rintracciati, ma della bici nessuna traccia. Durante le attività dirette alla identificazione, l’uomo ha anche minacciato gli operatori che lo stavano identificando, così che oltre alla denuncia per il furto egli è stato segnalato anche per minaccia a pubblico ufficiale.