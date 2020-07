"Le vie di Dante", siglato il protocollo a Firenze: "Un'intesa storica per la promozione del nostro territorio"

"Un'intesa storica per il nostro territorio". Mercoledì mattina l'assessore al turismo, Andrea Cintorino, ha messo la firma sull’accordo delle "Vie di Dante". L'intesa - siglata nel Cortile di Michelozzo in Palazzo Medici Riccardi, a Firenze - coinvolge e attraversa le valli appenniniche del Bidente, del Lamone, del Montone, del Rabbi, del Tramazzo, della Sieve, e ancora del Mugello e del Casentino, lungo il Valdarno superiore e sui rilievi dell'Appennino tosco-romagnolo. Obiettivo è mettere a punto una programmazione di itinerari culturali e naturali ispirati alla figura e alle opere del Sommo Poeta.

Si tratta, dice Cintorino, di "una data storica per la città di Forlì e la Romagna. Grazie all'accordo per "Le Vie di Dante", organizzeremo i cammini da mettere in rete e le modalità di percorrerli in vista del 2021, anno del settecentenario dantesco e punto di partenza per un nuovo modo di intercettare i flussi turistici. Con la collaborazione dei nostri operatori, avvieremo un lavoro di costruzione di un sistema di prodotti turistici, declinati in itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, non motorizzata o parzialmente motorizzata".

"I settecento anni di Dante nel 2021 - conclude Cintorino - rappresentano un traguardo e un punto di inizio per il nostro territorio che, dopo le restrizioni del Covid, potrà beneficiare della risonanza mediatica delle celebrazioni e dell'attenzione internazionale ad essa riservate".