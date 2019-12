Le voci dei giovani per Telethon: c'è anche quella della forlivese Elena Scarallo

C'è anche una voce forlivese nella compilation "Voci d'Oro 2019" del 22esimo "Festival 50 anni e d'intorni" che si è svolto l'estate scorsa alle Terme Tettuccio di Montecatini. E' quella di Elena Scarallo, 12 anni, protagonista del brano "il cielo non mi basta". La compilation raccoglie 34 brani in un doppio cd. L'intero ricavato delle vendite del cd (disponibile anche su tutti i digitale store) andrà a favore di Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Ed è iniziato il conto alla rovescia per la maratona Telethon.

Sabato nella sede della Bnl di Forlì (via delle Torri) sarà possibile acquistare il Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto e prodotto da Caffarel in esclusiva per Telethon, è un omaggio distribuito in tutte le province d’Italia dai volontari di Fondazione Telethon e Uildm, e di Avis, Anffas, Azione Cattolica e Unpli, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. Quest’anno inoltre sarà possibile richiedere anche la confezione regalo da nove cuoricini di cioccolato fondente, distribuita nelle piazze con una donazione di 5 euro.

L'istituto bancario ospiterà anche una mostra, dalle 10 alle 18, dedicata a Leonardo Da Vinci di Luigi Foscolo Lombardi, in collaborazione con l’Accademia delle Grazie di Forlì. Ma ci saranno anche bici d'epoca ed un'esposizione di Raffaele Maltoni. Fino al 31 dicembre sarà attivo il numero solidale 45510. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, iliad, Coop Voce e Tiscali.

Sarà possibile donare anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali (5 e 10 euro); TWT, Convergenze, PosteMobile e Clouditalia (5 euro). Sarà attivo anche il Numero verde Nexi 800 11 33 77 per le donazioni con Carta di Credito. È possibile sostenere Fondazione Telethon tutto l’anno attraverso il sito web con una donazione (https://www.telethon.it/sostienici/dona-ora/) o scegliendo un prodotto solidale (shop.telethon.it/), oppure sottoscrivendo il programma di donazione regolare Io adotto il Futuro (www.ioadottoilfuturo.it/).