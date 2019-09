Legalità, Fiammetta Borsellino a Forlì: "Trasmetto ai giovani l’esempio di mio padre"

L'educazione come arma per combattere le mafie. Grande emozione sabato mattina al San Giacomo per l'incontro con Fiammetta Borsellino, figlia minore di Paolo Borsellino, il magistrato assassinato dalla mafia nel 1992. Nell'incontro organizzato dalla Cooperativa Paolo Babini, è emerso l'amore per la terra e la comunità, conquistando una platea ricca di giovani e scolaresche. "Trasmetto ai giovani l’esempio di mio padre - sono le parole di Fiammetta -. Lui diceva che la lotta alla mafia può essere fatta con quel cambiamento culturale e morale che deve passare prima di tutto per le nuove generazioni. Soltanto quando le nuove generazioni le negheranno il consenso, la criminalità organizzata avrà più possibilità di essere sconfitta". "Un messaggio alto quella della vita del grande magistrato - afferma l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari, che ha partecipato all'incontro -, un eroe moderno punto di riferimento per affrontare la paura con coraggio per sconfiggere il male anche in senso assoluto".