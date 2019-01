Non tutti gradiscono la pista di pattinaggio: minacce su un foglio, presentata la denuncia

E' stata tra le principali attrazioni degli eventi natalizi del centro storico di Forlì. La pista di pattinaggio in Piazza Saffi, insieme allo show delle luci festive, ha richiamato quest'anno tante famiglie anche da fuori provincia. Ma c'è qualcuno che non ne gradisce la presenza. Riccardo Farneti, impegnato nei giorni scorsi insieme al fratello Ronny nelle non semplici operazioni di smontaggio della struttura (che ha attirato non pochi curiosi, come si evince dalle foto postate sui vari gruppi social), ha dovuto fare i conti con una minaccia.

Tale si è materializzata su un foglio A4 con una scritta nera in carattere stampatello scritta a mano: "Il prossimo anno se non stai nei tuoi segni, vedrai che te ne succedono delle peggio". Ronny Farneti non ha preso sotto gamba il messaggio, presentandosi al comando dei Carabinieri per sporgere denuncia. Racconta Riccardo Farneti: "Sono anni che subiamo da parte di un gruppo di ambulanti. A volte mi sono trovato col motore che alimenta la struttura spento, altre con i tubi tagliati. Episodi che si sono verificati le mattina di mercato". Per far spazio alla pista di pattinaggio, il mercato ambulante di piazza Saffi, infatti, ha dovuto cedere un po' di spazio, ma i benefici dall'avere più attrazioni in centro sono abbastanza evidenti, tranne evidentemente a chi si è reso responsabile di questo gesto: più attrazioni, più gente in giro, più shopping per tutti, ambulanti e negozianti in sede fissa.

Ma non è l'unico dispiacere che Farneti ha subìto: "Mi sono trovato all'interno della struttura cancelli spartitraffico sempre nelle mattine di mercato". Sabato mattina, mentre stava completando le operazioni di smontaggio della pista, un'altra brutta sorpresa: "Ho trovato un foglio inzuppato d'acqua con una minaccia scritta. E' vero che sabato non c'è il mercato, ma venerdì pomeriggio ho lavorato ma nell lato opposto e non avevo notato la busta con all'interno la lettera". Subito Ronny Farneti, che quest'anno ha gestito l'attrazione, si è recato dai Carabinieri per la denuncia.