Fiocco rosa, la famiglia si arricchisce di un nuovo dono. E il sindaco Zattini scrive alla piccola Emma

Da pochi giorni è diventato per la quinta volta papà. E' la storia di Vincenzo Geranio, che nei giorni scorsi si è visto recapitare dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, una lettera di congratulazione per la nascita della piccola Emma. "Siamo onorati e contenti di questo gesto - commenta il genitore -. Ho cinque figli e lavoro solo io. Sono orgoglioso della mia fantastica famiglia e di essere cittadino forlivese".

Recita la missiva del primo cittadino indirizzata alla neonata: "Come sindaco della tua città sono lieto di porgerti un caloroso saluto a nome dei concittadini e mio personale. La tua nascita "colora la vita" della tua famiglia e rappresenta un dono per tutta la comunità; un nuovo albero arricchirà il patrimonio verde della città per festeggiare questo prezioso evento. Sono certo che contribuirai a rendere la città di Forlì sempre migliore e ne sarai testimone orgogliosa. Ti auguro, con tutto il cuore, una vita ricca di affetti, serena e felice". Il neo papà ha voluto condividere con ForlìToday la sua gioia.