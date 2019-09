Lettura gender a scuola, Cgil contro Minutillo (Fdi): "Ha paura della cultura?"

“Alle porte del primo giorno di scuola, lascia stupiti l'attacco di Fratelli d'Italia all'insegnante della Scuola Elementare Adone Zoli di Predappio, colpevole di aver consigliato tra le letture estive un libro di Bianca Pitzorno, considerata la più importante autrice italiana per l'infanzia, premiata con l'Hans Christian Handersen Award considerato il "nobel" della letteratura per l'infanzia e ambasciatrice UNICEF. I suoi romanzi sono tradotti perfino in Giappone ed ha ricevuto Laurea Honoris causa in scienze della formazione dall' Università di Bologna”: è la replica che viene dal segretario generale della CGIL Forlì Maria Giorgini e da quello della FLC CGIL Pierfrancesco Minucci.

La replica arriva dopo le parole di Francesco Minutillo, dirigente di Fratelli d’Italia che ha criticato la scelta di un testo, come lettura per le vacanze, considerato divulgatore del gender, approccio come è noto fortemente contrastato da Fratelli d’Italia e altri partiti politici per quanto riguarda l’attività scolastica. Replica la Cgil: “Insomma pare che a qualcuno la cultura faccia paura. Incriminare il testo per scuole elementari "Ascolta il mio cuore", questa autrice e l'insegnante che lo ha suggerito, estrapolando una frase del libro dal contesto per mera strumentalizzazione politica, è inaccettabile. Come è assurdo chiedere commissioni d'inchiesta. LA CGIL di Forlì congiuntamente alla FLC CGIL di Forlì dichiara tutta la solidarietà all'insegnante. Saremo sempre pronti a difendere la libertà di insegnamento ed una educazione paritaria di genere. Infine associandoci alle parole del dirigente scolastico Tinelli, invitiamo a non avere mai paura della lettura”.