"Letture sul Sofà", gli assessori Casara e Tassinari ringraziano i volontari

"È stato un successo davvero inaspettato quello del format lanciato sulla pagina YouTube del Comune di Forlì per affiancare le famiglie e i più piccoli in questo momento di emergenza". L'assessore alle politiche educative Paola Casara e Rosaria Tassinari con delega al welfare plaudono l’iniziativa riservata ai più piccoli nata dalla volontà e dall'impegno del Centro per le Famiglie della Romagna forlivese e il Coordinamento Pedagogico 0-6 anni.

"Vogliamo ringraziare di cuore i nostri servizi educativi e l'impegno di tutto il gruppo di volontari che ha reso possibile la realizzazione di questa preziosa e divertente rubrica pensata per genitori e bambini insieme, con i libri scelti da Nati per Leggere (www.natiperleggere.it) - concludono -. In questi mesi di forzato lockdown, "Letture sul Sofà" si è rivelato un appuntamento prezioso non solo per i più piccoli, ma anche per gli adulti, che hanno condiviso un momento di crescita e di interazione educativa rivelatosi una fonte di arricchimento per tutti.”