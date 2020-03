Lezioni a distanza anche per gli amici a quattro zampe

In questo periodo di pausa dalle attività, il centro cinofilo Dog Galaxy di Forlì non abbandona gli amici a quattro zampe e il loro proprietari. Per passare il tempo e divertirsi nonostante l'emergenza Coronavirus, Dog Galaxy mette a disposizione delle video dirette gratuite su Facebook dalle 9.30 alle 10 (lunedì, mercoledì e venerdì) su tematiche di interesse cinofilo. Se c'è un argomento che si vorrebbe trattare ciascuno può scriverlo nei commenti o attraverso un messaggio privato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I video in diretta possono essere rivisti successivamente sulla pagina Facebook di Dog Galaxy insieme a video di brevi esercizi, giochi ed attività che si possono svolgere con il nostro cane anche tra le mura domestiche. Inoltre il centro cinofilo forlivese si rende disponibile anche per consulenze telefoniche gratuite a tutti coloro che hanno iniziato un percorso educativo o addestrativo al centro cinofilo Dog Galaxy, e anche a chi avesse intenzione di attivarne uno in futuro.