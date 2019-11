Liberazione di Forlì, Zattini ricorda la senatrice Liliana Segre sotto scorta: "Questa Piazza è ebrea"

"Io oggi sono ebreo. Questa Piazza è ebrea". Il sindaco Gian Luca Zattini, durante il discorso per il 75esimo anniversario della Liberazione di Forlì, ha voluto ricordare la senatrice a vita Liliana Segre, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz quando aveva 14 anni, alla quale è stata assegnata la scorta dopo esser stata oggetto di minacce e insulti. Il primo cittadino mercuriale l'ha definita "una splendida ragazza, dall'età avanzata, ma dal cuore giovane, che ha vissuto nella sua vita momenti così tragici e che ha speso la sua esistenza per portare avanti un ricordo senza mai creare clima d'odio e rancore". "Ora si trova costretta ad avere una scorta ed è una vergogna per tutta la nostra Nazione - ha tuonato il primo cittadino -. Io oggi sono ebreo, questa piazza è ebrea. Il messagio che dobbiamo portare è che siamo una Nazione grande, che si fonda su valori importanti. I ragazzi dovranno prenderne il testimone".