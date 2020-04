Liberazione e concorso per studenti: prorogata la presentazione degli elaborati

In accordo con l'Ufficio Scolastico Provinciale, il Comune di Forlì ha deciso di fissare un nuovo termine ultimo per la presentazione degli elaborati relativi ai Concorsi per studenti banditi in occasione “75esimo Anniversario della Liberazione nazionale”. I termini di consegna degli elaborati scritti e di quelli grafici sono prorogati al 15 aprile. Tutte le informazioni relative all'iniziativa sono consultabili sul sito "www.comune.forli.fc.it".

I lavori dovranno pervenire in formato digitale e per posta elettronica all'indirizzo "livia.gazzoni@comune.forli.fc.it". Anche le bozze dei manifesti andranno scansionate o alternativamente fotografate. La decisione si è resa necessaria alla luce dei provvedimenti di contrasto alla epidemia Covid -19, alla attuale situazione di emergenza che caratterizza il mondo delle scuole e facendo seguito alla richiesta di ulteriore tempo giunta da parte di alcuni docenti e studenti.

Nell'impossibilità di organizzare la tradizionale mostra, i materiali presentati saranno pubblicati sul sito internet "www.comune.forli.fc.it". Per quanto riguarda la premiazione del Nazionale d'arte “Iris Versari”, l'Associazione promotrice, d'intesa con l'Amministrazione, ha deciso di posticipare l'iniziativa all'inizio del prossimo anno scolastico. Per informazioni 0543.712343.