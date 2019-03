"Liberi di guidare sempre": al via un corso di guida sicura per gli over 65

Continua l’attività di Anap Confartigianato di Forlì per la tutela della terza età. Lunedì dalle 16.30 alle 18 nella sede di Confartigianato in viale Oriani 1 si terrà il primo appuntamento di “Liberi di guidare sempre”, un corso di guida sicura destinato agli over65. L’appuntamento s’inserisce nelle molteplici attività del gruppo, che rappresenta anziani e pensionati del sistema Confartigianato.

Come chiarisce il coordinatore Giuseppe Mercatali "promuovere queste attività mira a per favorire un invecchiamento attivo. Fra gli impegni di Anap ci sono le attività ricreative come le gite culturali, le feste dedicate a nonni e nipoti o quella del socio, ma sono previsti anche momenti formativi e informativi per favorire il confronto con esperti che aiutino a condurre una vita ricca di soddisfazioni anche durante la terza età". L’incontro, gratuito, è realizzato in collaborazione con la Polizia Municipale e il Sistema Sanitario Regionale.