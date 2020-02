"Libertà per Patrick Zaki", sit-in in Piazza Saffi: "Rispettare i Diritti Umani Universali"

Piazza Saffi ha ospitato domenica mattina il sit-in "Libertà per Patrick Zaki", lo studente universitario a Bologna arrestato l’8 febbraio scorso al suo rientro in Egitto per un periodo di vacanza. "A Zaki - ricorda il segretario generale della Cgil di Forlì, Maria Giorgini - sarebbero state contestate le sue attività a favore dei diritti umani trasformandole in false denunce di “incitamento a protestare per minare l’autorità dello Stato” e sembra che durante gli interrogatori sia stato sottoposto a percosse e a torture. L’arresto arbitrario e la tortura di Patrick Zaki rappresentano un altro esempio della sistematica repressione dello stato egiziano nei confronti di coloro che sono considerati oppositori e difensori dei diritti umani, una repressione che raggiunge livelli sempre più allarmanti giorno dopo giorno".

Conclude Giorgini: "Chiediamo alle autorità egiziane il rilascio immediato e incondizionato di Patrick, in stato di fermo esclusivamente per il suo lavoro sui diritti umani e per le idee espresse sui social. È necessario che le autorità conducano un’indagine indipendente sulle torture che ha subito e che sia garantita la sua protezione in maniera tempestiva. Si chiede che gli interessi economici e politici esistenti tra Italia ed Egitto non precludano una legittima richiesta di rispetto dei Diritti Umani Universali. Per queste ragioni invitiamo a sottoscrivere l’appello di Amnesty International per il rispetto dei diritti umani universali e per la liberazione di Patrick".