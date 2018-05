Liceale si gettò dal tetto della scuola, la Procura chiede condanne fino ai 6 anni per i genitori

Sei anni di carcere per il padre Roberto Raffoni e 2 anni e mezzo per Rosita Cenni: sono le pene che il sostituto procuratore di Forlì Sara Posa ha chiesto, al termine di una requisitoria finale durata quasi quattro ore, per i due genitori di Rosita Raffoni, la giovane di Fratta terme che si suicidò ad appena 16 anni il 17 giugno 2014, gettandosi dal tetto del Liceo Classico 'Morgagni' di Forlì e lasciando un video girato pochi minuti prima del suo lancio mortale.

Il processo ha visto mercoledì mattina una delle sue fasi finali (la prossima e ultima udienza sarà dedicata alle arringhe della difesa) prima della sentenza. La Procura della Repubblica ha messo in fila tutti i fatti di un disagio psicologico crescente della giovane, a cui i genitori – secondo le accuse – non posero alcun tentativo di soluzione, ma anzi lo acuirono con umiliazioni, isolamento dalle coetanee, privazioni e assenza d'affetto. Fino all'ultima provocazione, la sfida fatta dal padre alla figlia di realizzare i propositi suicidi resi noti alcuni giorni prima. I genitori sono a processo per maltrattamenti e, solo il padre, per istigazione al suicidio.

Davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Forlì (presidente Giovanni Trerè) il procuratore reggente Filippo Santangelo in una sua breve introduzione ha parlato di “processo difficoltoso” e “non usuale”, posto su “tematiche che possono essere considerate sfuggenti” come lo possono essere i rapporti tra genitori e figli, in particolare nella loro età dell'adolescenza. “Quattro magistrati della Procura che hanno lavorato su questo caso hanno però sempre concordato che fosse necessario che questo processo si facesse”, chiosa Santangelo.