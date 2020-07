Liceo Classico "Morgagni", 241 diplomati: tutti i voti, ben 13 studenti con la lode

E' arrivato il momento di godersi l'estate anche per i 241 diplomati del Liceo Classico Morgagni. Di questi 46 hanno completato l'esame di stato col massimo dei voti, tredici dei quali con la lode. Al termine di un anno scolastico condizionato dall'emergenza sanitaria da covid-19, gli studenti sono tornati in classe per un'ora per sostenere l'esame di stato. Ora è tempo di vacanze. Poi per ciascuno inizierà una nuova avventura.

Tutti i voti

5A SCIENZE UMANE

1 BISCEGLIA MARIANNA 83

2 CAPPELLI VIRGINIA 88

3 CASALI CATERINA 88

4 CASALI MATTIA 94

5 CASALI MICHELE 76

6 CASTELLARI SOFIA 83

7 CECCARELLI CHIARA 94

8 CONTOLI MADDALENA 100 E LODE

9 FARNETI CATERINA 81

10 FILIPELLI AURORA 70

11 FIORENTINO DESIREE 67

12 GATTELLI VIOLA 69

13 GAUDENZI CARLOTTA 93

14 GHIRELLI PAOLO 77

15 GIUSTI GIULIA 83

16 MAGINI ELENA 75

17 MESSINA GIUSY 69

18 PISANELLI ALICE 86

19 RICHETTA MARTINA 80

20 SANTINELLI GIORGIA 87

5B SCIENZE UMANE

1 BATANI BEATRICE 70

2 BAZZOCCHI SILVIA 94

3 BENEDETTI ANGELICA 93

4 BEVILACQUA EMMA 72

5 CANDUCCI MARTINA 95

6 CASADEI GIULIA 95

7 CASAMENTI ELISA 70

8 CASAMENTI JACOPO 78

9 CHIOCCINI MIRNA 98

10 DI BATTISTA LAURA 98

11 FRESCHI LINDA 83

12 GALLUCCI ELENA 78

13 GORI VIOLA 80

14 GUERRI MARIA CATERINA 100

15 LELLI LEONARDO 78

16 MARCHINI CATERINA 95

17 MONTANARI MICHELE 78

18 MORIGI CHIARA 100 E LODE

19 ROMBOLI DILETTA 84

20 ROMITI SOFIA 100

21 ROSSI GIULIA 91

22 SPADA GAIA 83

23 SZAFRUGA JULIA EWA 79

24 VIGNUZZI SUZANNE 76

5C SCIENZE UMANE

1 BARBIERI AMBRA 100

2 BAZZOCCHI CATERINA 90

3 BENEDETTI FRANCESCO 70

4 CAPUTO SILVIA 88

5 DE CRESCENZO DENISE 75

6 DUBLINI MICHELA 98

7 FABRO NICOLA 88

8 FOSCHI SOFIA 80

9 FRACCHIOLLA FEDERICA 100

10 GARDELLI ANNA 100

11 GAVELLI GIULIA 100

12 GHINI LISA 92

13 GUIDUCCI ELISA 68

14 MAZZANTI BEATRICE 77

15 RAMIREZ ROSARIO MARIA VICTORIA 78

16 RUSCELLI MARIA SERENA 86

17 SANSAVINI GAIA 98

18 VANIGLI ILARIA 100

19 ZOLI VITTORIA 95

5D SCIENZE UMANE

1 BARTOLETTI EDOARDO 83

2 BARTOLINI ANDREA 77

3 BERNARDI MARIA SOLE 66

4 BOSCHERINI MARTINA 86

5 CANTONI CHIARA 92

6 DONIS CASALES STEFANI' 87

7 FELICIOTTO SIRIA 77

8 FRANCESCHELLI VALENTINA 85

9 FRASSINETI MARTINA 77

10 JEFFRY CRISNA AROA 60

11 LAPUSNEANU ANDREEA MARIA 100

12 LEONORA ELISA 80

13 MORETTI VITTORIA 74

14 PARRILLA VERONICA 76

15 PEDRAZZOLI FRANCESCO 67

16 PORCELLINI MARTA 90

17 PRATI BIANCA 100

18 PRO GINEVRA 100

19 TURRONI NICOLE 75

20 VERSARI ASIA 82

21 VIMERCATI ALICE 82

22 ZORZAN JACOPO 65

5D LINGUISTICO

1 ADDEO MADDALENA 65

2 BIONDI LUCIA 90

3 BONAMICI SOFIA 82

4 CASAMENTI ASIA 76

5 CASTELLUCCI ANNA 81

6 CROCI VALENTINA 91

7 DALMONTE CARLOTTA 76

8 DI MAIO NICCOLO' 75

9 ERRICO FRANCESCO 73

10 FABBRI CHIARA 88

11 FAGGI ANNA MARIA 74

12 FLAMIGNI SARA MARYAM 100

13 FOSCHI AGNESE 91

14 GRANITI GIADA 66

15 LARAIA GIULIA 100

16 LASCO FEDERICA 73

17 MONDRONE VIRGINIA 90

18 PIERI DEBORA 70

19 ROSSI SARA 89

20 SARAGONI ELENA 78

21 SIMEI MARTINA 70

22 VALLICELLI SOFIA 87

23 YE YONGTING 70

5A LINGUISTICO ESABAC

1 AGOSTA FRANCESCA 74

2 ALBANI GAIA 72

3 ANGELI MARTINA 100

4 ARPINATI MARIA CATERINA 85

5 ASABBANE MARYAM 75

6 BALLARDINI BIANCA 100

7 BALLSHI AMELIA 75

8 CALISTRI EMMA 82

9 CAMORANI ANDREA 100

10 CAZACU VIORICA 83

11 D'ANGELO MARTINA 100

12 GORI GIADA 80

13 LAMA ELISABETTA 100

14 LOMBARDI GIORGIA 95

15 MISTRAL ALIXIA 98

16 MONTI LUDIA 92

17 MORDENTI IRENE 90

18 MORELLI MARIA 85

19 SAMB DIARRA 90

20 SENZANI ANNA 78

21 SILVAGNI AZZURRA 100

22 VENTURINI SIMONE 90

23 ZHANG WEIWEI 100

5A SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

1 AMADUCCI FEDERICO 100

2 ANACARDI JACOPO 75

3 BARBIERI ILARIA 76

4 COLLI NICCOLO' 67

5 GIRELLI UMBERTO 70

6 GIRONI MATTEO 80

7 MALDINI LUCA 91

8 MARCHINI GIORGIA 96

9 MARTINI ANDREA 70

10 MASSA MARIKA 71

11 MINGOZZI RICCARDO 86

12 MONTEVECCHI PIETRO 74

13 ORIANI GIACOMO 65

14 PEZZI FILIPPO 98

15 RAHAL YOUNES 82

16 RICCARDI EUGENIO 75

17 RICOTTI CHIARA 83

18 TISSELLI ELISA 85

19 TUFARIELLO MARCO 60

20 ZECCHINI ALESSANDRO 100

21 ZHU JAMES 85

5A LICEO CLASSICO

1 BETTINI BIANCA 100 LODE

2 BIONDI SILVIA 96

3 CASTELLUCCI RICCARDO 70

4 COMPAORE HAMATOU 90

5 CUPKA GIULIA 100

6 FABBRI LAURA 80

7 FERRO PIETRO 65

8 GIORGI GIOVANNI MARIA 71

9 MALTONI MARGHERITA 100

10 MISEROCCHI LUDOVICA MARIA 93

11 MONTI CAMILLA 100

12 RIGHI BEATRICE 78

13 ROSETTI EMILIO 82

14 RUBBOLI TOMAS 100 LODE

15 RUFFILLI RITA 73

16 RUGHI CATERINA 83

17 SAMPIERI LORENZO 87

18 SPADA ANNA 100 LODE

19 STELLA GLORIA 78

20 VALENTINI MATILDE 86

21 VIGILANTE ALESSANDRO 78

22 ZOLI SOFIA 95

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

5B LICEO CLASSICO

1 BARAVELLI EDOARDO 82

2 CASADEI GIUSEPPE MARIA 90

3 CECCARELLI GIULIA 90

4 CICOGNANI SOFIA ANTONIA 90

5 DE GORI ENRICO 74

6 GRANDI MARTINA 100 LODE

7 LELLI SAMUEL 70

8 LEONARDO GREGORIO 80

9 LOMBARDI MATILDE 100 LODE

10 MENGOZZI SARA 100

11 NERI BEATRICE 83

12 PALAZZI BIANCA MARIA 88

13 PATANE' GIULIA 100

14 RAMACCIOTTI LETIZIA 98

15 RANIERI ELEONORA 65

16 RICCI GRETA 87

17 SALIMBENI ANNA 100 LODE

18 SANSAVINI ANNALISA 96

19 SOFIA NIKITA 78

20 SORRENTINO GAIA 90

21 VALLICELLI ALBERTO 70

22 ZAMAGNA SARA 92

23 ZANMATTI ELENA 98

24 ZOLI MADDALENA 75