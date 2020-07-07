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Liceo Classico "Morgagni", 241 diplomati: tutti i voti, ben 13 studenti con la lode

Al termine di un anno scolastico condizionato dall'emergenza sanitaria da covid-19, gli studenti sono tornati in classe per un'ora per sostenere l'esame di stato

Redazione
Approfondimenti

E' arrivato il momento di godersi l'estate anche per i 241 diplomati del Liceo Classico Morgagni. Di questi 46 hanno completato l'esame di stato col massimo dei voti, tredici dei quali con la lode. Al termine di un anno scolastico condizionato dall'emergenza sanitaria da covid-19, gli studenti sono tornati in classe per un'ora per sostenere l'esame di stato. Ora è tempo di vacanze. Poi per ciascuno inizierà una nuova avventura.

Tutti i voti

5A SCIENZE UMANE
1    BISCEGLIA    MARIANNA    83
2    CAPPELLI    VIRGINIA    88
3    CASALI    CATERINA    88
4    CASALI    MATTIA    94
5    CASALI    MICHELE    76
6    CASTELLARI    SOFIA    83
7    CECCARELLI    CHIARA    94
8    CONTOLI    MADDALENA    100 E LODE
9    FARNETI    CATERINA    81
10    FILIPELLI    AURORA    70
11    FIORENTINO    DESIREE    67
12    GATTELLI    VIOLA    69
13    GAUDENZI    CARLOTTA    93
14    GHIRELLI    PAOLO    77
15    GIUSTI    GIULIA    83
16    MAGINI    ELENA    75
17    MESSINA    GIUSY    69
18    PISANELLI    ALICE    86
19    RICHETTA    MARTINA        80
20    SANTINELLI    GIORGIA    87

5B SCIENZE UMANE
1    BATANI    BEATRICE    70
2    BAZZOCCHI    SILVIA    94
3    BENEDETTI    ANGELICA    93
4    BEVILACQUA    EMMA    72
5    CANDUCCI    MARTINA    95
6    CASADEI    GIULIA    95
7    CASAMENTI    ELISA    70
8    CASAMENTI    JACOPO    78
9    CHIOCCINI    MIRNA    98
10    DI BATTISTA    LAURA    98
11    FRESCHI    LINDA    83
12    GALLUCCI    ELENA    78
13    GORI    VIOLA    80
14    GUERRI    MARIA CATERINA    100
15    LELLI    LEONARDO    78
16    MARCHINI    CATERINA    95
17    MONTANARI    MICHELE    78
18    MORIGI    CHIARA    100 E LODE
19    ROMBOLI    DILETTA    84
20    ROMITI    SOFIA    100
21    ROSSI    GIULIA    91
22    SPADA    GAIA    83
23    SZAFRUGA    JULIA EWA    79
24    VIGNUZZI    SUZANNE    76

5C SCIENZE UMANE
1    BARBIERI    AMBRA    100
2    BAZZOCCHI    CATERINA    90
3    BENEDETTI    FRANCESCO    70
4    CAPUTO    SILVIA    88
5    DE CRESCENZO    DENISE    75
6    DUBLINI    MICHELA    98
7    FABRO    NICOLA    88
8    FOSCHI    SOFIA    80
9    FRACCHIOLLA    FEDERICA    100
10    GARDELLI    ANNA    100
11    GAVELLI    GIULIA    100
12    GHINI    LISA    92
13    GUIDUCCI    ELISA    68
14    MAZZANTI    BEATRICE    77
15    RAMIREZ ROSARIO    MARIA VICTORIA    78
16    RUSCELLI    MARIA SERENA    86
17    SANSAVINI    GAIA    98
18    VANIGLI    ILARIA    100
19    ZOLI    VITTORIA    95

5D SCIENZE UMANE
1    BARTOLETTI    EDOARDO    83
2    BARTOLINI    ANDREA    77
3    BERNARDI    MARIA SOLE    66
4    BOSCHERINI    MARTINA    86
5    CANTONI    CHIARA    92
6    DONIS CASALES    STEFANI'    87
7    FELICIOTTO    SIRIA    77
8    FRANCESCHELLI    VALENTINA    85
9    FRASSINETI    MARTINA    77
10    JEFFRY    CRISNA AROA    60
11    LAPUSNEANU    ANDREEA MARIA    100
12    LEONORA    ELISA    80
13    MORETTI    VITTORIA    74
14    PARRILLA    VERONICA    76
15    PEDRAZZOLI    FRANCESCO    67
16    PORCELLINI    MARTA    90
17    PRATI    BIANCA    100
18    PRO    GINEVRA    100
19    TURRONI    NICOLE    75
20    VERSARI    ASIA    82
21    VIMERCATI    ALICE    82
22    ZORZAN    JACOPO    65

5D LINGUISTICO
1    ADDEO    MADDALENA    65
2    BIONDI    LUCIA    90
3    BONAMICI    SOFIA    82
4    CASAMENTI    ASIA    76
5    CASTELLUCCI    ANNA    81
6    CROCI    VALENTINA    91
7    DALMONTE    CARLOTTA    76
8    DI MAIO    NICCOLO'    75
9    ERRICO    FRANCESCO    73
10    FABBRI    CHIARA    88
11    FAGGI    ANNA MARIA    74
12    FLAMIGNI    SARA MARYAM    100
13    FOSCHI    AGNESE    91
14    GRANITI    GIADA    66
15    LARAIA    GIULIA    100
16    LASCO    FEDERICA    73
17    MONDRONE    VIRGINIA    90
18    PIERI    DEBORA    70
19    ROSSI    SARA    89
20    SARAGONI    ELENA    78
21    SIMEI    MARTINA    70
22    VALLICELLI    SOFIA    87
23    YE    YONGTING    70

5A LINGUISTICO ESABAC
1    AGOSTA    FRANCESCA    74
2    ALBANI    GAIA    72
3    ANGELI    MARTINA    100
4    ARPINATI    MARIA CATERINA    85
5    ASABBANE    MARYAM    75
6    BALLARDINI    BIANCA    100
7    BALLSHI    AMELIA    75
8    CALISTRI    EMMA    82
9    CAMORANI    ANDREA    100
10    CAZACU    VIORICA    83
11    D'ANGELO    MARTINA    100
12    GORI    GIADA    80
13    LAMA    ELISABETTA    100
14    LOMBARDI    GIORGIA    95
15    MISTRAL    ALIXIA    98
16    MONTI    LUDIA    92
17    MORDENTI    IRENE    90
18    MORELLI    MARIA    85
19    SAMB    DIARRA    90
20    SENZANI    ANNA    78
21    SILVAGNI    AZZURRA    100
22    VENTURINI    SIMONE    90
23    ZHANG    WEIWEI    100

5A SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
1    AMADUCCI    FEDERICO    100
2    ANACARDI    JACOPO    75
3    BARBIERI    ILARIA    76
4    COLLI    NICCOLO'    67
5    GIRELLI    UMBERTO    70
6    GIRONI    MATTEO    80
7    MALDINI    LUCA    91
8    MARCHINI    GIORGIA    96
9    MARTINI    ANDREA    70
10    MASSA    MARIKA    71
11    MINGOZZI    RICCARDO    86
12    MONTEVECCHI    PIETRO    74
13    ORIANI    GIACOMO    65
14    PEZZI    FILIPPO    98
15    RAHAL    YOUNES    82
16    RICCARDI    EUGENIO    75
17    RICOTTI    CHIARA    83
18    TISSELLI    ELISA    85
19    TUFARIELLO    MARCO    60
20    ZECCHINI    ALESSANDRO    100
21    ZHU    JAMES    85

5A LICEO CLASSICO
1    BETTINI    BIANCA    100    LODE
2    BIONDI    SILVIA    96    
3    CASTELLUCCI    RICCARDO    70    
4    COMPAORE    HAMATOU    90    
5    CUPKA    GIULIA    100    
6    FABBRI    LAURA    80    
7    FERRO    PIETRO    65    
8    GIORGI    GIOVANNI MARIA    71    
9    MALTONI    MARGHERITA    100    
10    MISEROCCHI    LUDOVICA MARIA    93    
11    MONTI    CAMILLA    100    
12    RIGHI    BEATRICE    78    
13    ROSETTI    EMILIO    82    
14    RUBBOLI    TOMAS    100    LODE
15    RUFFILLI    RITA    73    
16    RUGHI    CATERINA    83    
17    SAMPIERI    LORENZO    87    
18    SPADA    ANNA    100    LODE
19    STELLA    GLORIA    78    
20    VALENTINI    MATILDE    86    
21    VIGILANTE    ALESSANDRO    78    
22    ZOLI    SOFIA    95    

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5B LICEO CLASSICO
1    BARAVELLI    EDOARDO    82    
2    CASADEI    GIUSEPPE MARIA    90    
3    CECCARELLI    GIULIA    90    
4    CICOGNANI    SOFIA ANTONIA    90    
5    DE GORI    ENRICO    74    
6    GRANDI    MARTINA    100    LODE
7    LELLI    SAMUEL    70    
8    LEONARDO    GREGORIO    80    
9    LOMBARDI    MATILDE    100    LODE
10    MENGOZZI    SARA    100    
11    NERI    BEATRICE    83    
12    PALAZZI    BIANCA MARIA    88    
13    PATANE'    GIULIA    100    
14    RAMACCIOTTI    LETIZIA    98    
15    RANIERI    ELEONORA    65    
16    RICCI    GRETA    87    
17    SALIMBENI    ANNA    100    LODE
18    SANSAVINI    ANNALISA    96    
19    SOFIA    NIKITA    78    
20    SORRENTINO    GAIA    90    
21    VALLICELLI    ALBERTO    70    
22    ZAMAGNA    SARA    92    
23    ZANMATTI    ELENA    98    
24    ZOLI    MADDALENA    75   

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