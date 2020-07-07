Liceo Classico "Morgagni", 241 diplomati: tutti i voti, ben 13 studenti con la lode
Al termine di un anno scolastico condizionato dall'emergenza sanitaria da covid-19, gli studenti sono tornati in classe per un'ora per sostenere l'esame di stato
E' arrivato il momento di godersi l'estate anche per i 241 diplomati del Liceo Classico Morgagni. Di questi 46 hanno completato l'esame di stato col massimo dei voti, tredici dei quali con la lode. Al termine di un anno scolastico condizionato dall'emergenza sanitaria da covid-19, gli studenti sono tornati in classe per un'ora per sostenere l'esame di stato. Ora è tempo di vacanze. Poi per ciascuno inizierà una nuova avventura.
Tutti i voti
5A SCIENZE UMANE
1 BISCEGLIA MARIANNA 83
2 CAPPELLI VIRGINIA 88
3 CASALI CATERINA 88
4 CASALI MATTIA 94
5 CASALI MICHELE 76
6 CASTELLARI SOFIA 83
7 CECCARELLI CHIARA 94
8 CONTOLI MADDALENA 100 E LODE
9 FARNETI CATERINA 81
10 FILIPELLI AURORA 70
11 FIORENTINO DESIREE 67
12 GATTELLI VIOLA 69
13 GAUDENZI CARLOTTA 93
14 GHIRELLI PAOLO 77
15 GIUSTI GIULIA 83
16 MAGINI ELENA 75
17 MESSINA GIUSY 69
18 PISANELLI ALICE 86
19 RICHETTA MARTINA 80
20 SANTINELLI GIORGIA 87
5B SCIENZE UMANE
1 BATANI BEATRICE 70
2 BAZZOCCHI SILVIA 94
3 BENEDETTI ANGELICA 93
4 BEVILACQUA EMMA 72
5 CANDUCCI MARTINA 95
6 CASADEI GIULIA 95
7 CASAMENTI ELISA 70
8 CASAMENTI JACOPO 78
9 CHIOCCINI MIRNA 98
10 DI BATTISTA LAURA 98
11 FRESCHI LINDA 83
12 GALLUCCI ELENA 78
13 GORI VIOLA 80
14 GUERRI MARIA CATERINA 100
15 LELLI LEONARDO 78
16 MARCHINI CATERINA 95
17 MONTANARI MICHELE 78
18 MORIGI CHIARA 100 E LODE
19 ROMBOLI DILETTA 84
20 ROMITI SOFIA 100
21 ROSSI GIULIA 91
22 SPADA GAIA 83
23 SZAFRUGA JULIA EWA 79
24 VIGNUZZI SUZANNE 76
5C SCIENZE UMANE
1 BARBIERI AMBRA 100
2 BAZZOCCHI CATERINA 90
3 BENEDETTI FRANCESCO 70
4 CAPUTO SILVIA 88
5 DE CRESCENZO DENISE 75
6 DUBLINI MICHELA 98
7 FABRO NICOLA 88
8 FOSCHI SOFIA 80
9 FRACCHIOLLA FEDERICA 100
10 GARDELLI ANNA 100
11 GAVELLI GIULIA 100
12 GHINI LISA 92
13 GUIDUCCI ELISA 68
14 MAZZANTI BEATRICE 77
15 RAMIREZ ROSARIO MARIA VICTORIA 78
16 RUSCELLI MARIA SERENA 86
17 SANSAVINI GAIA 98
18 VANIGLI ILARIA 100
19 ZOLI VITTORIA 95
5D SCIENZE UMANE
1 BARTOLETTI EDOARDO 83
2 BARTOLINI ANDREA 77
3 BERNARDI MARIA SOLE 66
4 BOSCHERINI MARTINA 86
5 CANTONI CHIARA 92
6 DONIS CASALES STEFANI' 87
7 FELICIOTTO SIRIA 77
8 FRANCESCHELLI VALENTINA 85
9 FRASSINETI MARTINA 77
10 JEFFRY CRISNA AROA 60
11 LAPUSNEANU ANDREEA MARIA 100
12 LEONORA ELISA 80
13 MORETTI VITTORIA 74
14 PARRILLA VERONICA 76
15 PEDRAZZOLI FRANCESCO 67
16 PORCELLINI MARTA 90
17 PRATI BIANCA 100
18 PRO GINEVRA 100
19 TURRONI NICOLE 75
20 VERSARI ASIA 82
21 VIMERCATI ALICE 82
22 ZORZAN JACOPO 65
5D LINGUISTICO
1 ADDEO MADDALENA 65
2 BIONDI LUCIA 90
3 BONAMICI SOFIA 82
4 CASAMENTI ASIA 76
5 CASTELLUCCI ANNA 81
6 CROCI VALENTINA 91
7 DALMONTE CARLOTTA 76
8 DI MAIO NICCOLO' 75
9 ERRICO FRANCESCO 73
10 FABBRI CHIARA 88
11 FAGGI ANNA MARIA 74
12 FLAMIGNI SARA MARYAM 100
13 FOSCHI AGNESE 91
14 GRANITI GIADA 66
15 LARAIA GIULIA 100
16 LASCO FEDERICA 73
17 MONDRONE VIRGINIA 90
18 PIERI DEBORA 70
19 ROSSI SARA 89
20 SARAGONI ELENA 78
21 SIMEI MARTINA 70
22 VALLICELLI SOFIA 87
23 YE YONGTING 70
5A LINGUISTICO ESABAC
1 AGOSTA FRANCESCA 74
2 ALBANI GAIA 72
3 ANGELI MARTINA 100
4 ARPINATI MARIA CATERINA 85
5 ASABBANE MARYAM 75
6 BALLARDINI BIANCA 100
7 BALLSHI AMELIA 75
8 CALISTRI EMMA 82
9 CAMORANI ANDREA 100
10 CAZACU VIORICA 83
11 D'ANGELO MARTINA 100
12 GORI GIADA 80
13 LAMA ELISABETTA 100
14 LOMBARDI GIORGIA 95
15 MISTRAL ALIXIA 98
16 MONTI LUDIA 92
17 MORDENTI IRENE 90
18 MORELLI MARIA 85
19 SAMB DIARRA 90
20 SENZANI ANNA 78
21 SILVAGNI AZZURRA 100
22 VENTURINI SIMONE 90
23 ZHANG WEIWEI 100
5A SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
1 AMADUCCI FEDERICO 100
2 ANACARDI JACOPO 75
3 BARBIERI ILARIA 76
4 COLLI NICCOLO' 67
5 GIRELLI UMBERTO 70
6 GIRONI MATTEO 80
7 MALDINI LUCA 91
8 MARCHINI GIORGIA 96
9 MARTINI ANDREA 70
10 MASSA MARIKA 71
11 MINGOZZI RICCARDO 86
12 MONTEVECCHI PIETRO 74
13 ORIANI GIACOMO 65
14 PEZZI FILIPPO 98
15 RAHAL YOUNES 82
16 RICCARDI EUGENIO 75
17 RICOTTI CHIARA 83
18 TISSELLI ELISA 85
19 TUFARIELLO MARCO 60
20 ZECCHINI ALESSANDRO 100
21 ZHU JAMES 85
5A LICEO CLASSICO
1 BETTINI BIANCA 100 LODE
2 BIONDI SILVIA 96
3 CASTELLUCCI RICCARDO 70
4 COMPAORE HAMATOU 90
5 CUPKA GIULIA 100
6 FABBRI LAURA 80
7 FERRO PIETRO 65
8 GIORGI GIOVANNI MARIA 71
9 MALTONI MARGHERITA 100
10 MISEROCCHI LUDOVICA MARIA 93
11 MONTI CAMILLA 100
12 RIGHI BEATRICE 78
13 ROSETTI EMILIO 82
14 RUBBOLI TOMAS 100 LODE
15 RUFFILLI RITA 73
16 RUGHI CATERINA 83
17 SAMPIERI LORENZO 87
18 SPADA ANNA 100 LODE
19 STELLA GLORIA 78
20 VALENTINI MATILDE 86
21 VIGILANTE ALESSANDRO 78
22 ZOLI SOFIA 95
5B LICEO CLASSICO
1 BARAVELLI EDOARDO 82
2 CASADEI GIUSEPPE MARIA 90
3 CECCARELLI GIULIA 90
4 CICOGNANI SOFIA ANTONIA 90
5 DE GORI ENRICO 74
6 GRANDI MARTINA 100 LODE
7 LELLI SAMUEL 70
8 LEONARDO GREGORIO 80
9 LOMBARDI MATILDE 100 LODE
10 MENGOZZI SARA 100
11 NERI BEATRICE 83
12 PALAZZI BIANCA MARIA 88
13 PATANE' GIULIA 100
14 RAMACCIOTTI LETIZIA 98
15 RANIERI ELEONORA 65
16 RICCI GRETA 87
17 SALIMBENI ANNA 100 LODE
18 SANSAVINI ANNALISA 96
19 SOFIA NIKITA 78
20 SORRENTINO GAIA 90
21 VALLICELLI ALBERTO 70
22 ZAMAGNA SARA 92
23 ZANMATTI ELENA 98
24 ZOLI MADDALENA 75
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