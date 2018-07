Maturità 2018, il Liceo Scientifico ufficializza i voti: 190 "maturi", 21 i bravissimi

E' tempo di vacanza per i 190 diplomati del Liceo Scientifico di Forlì, che hanno sostenuto l'esame di maturità. Sono due i "laudati" (Anna Vandi e Calin Marian Gacea), mentre 19 coloro che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti. Si tratta di Arianna Bonetti, Leonardo Farolfi, Biancamaria Bettini, Fabrizio Lombardi, Luca Parlanti, Nicola Rosetti, Michael Bagnolini, Fabio Capra, Beatrice Lucia Iasi, Caterina Senzani, Gilda Zondini, Agnese Giorgetti, Alice Cocquio, Anna Toschi, Isabella Riguzzi, Luca Balzani, Alessia Dughiera, Isabella Fabbri, Letizia Monti e Giulia Vivarelli.

L'anno scolastico 2017-2018 è stato frequentato da 1224 giovani: escluse le quinte, sono stati promossi con la piena sufficienza in 786 (417 maschi e 369 femminine), mentre sono stati ammessi all'anno successivo, ma col giudizio sospeso (cioè con almeno una materia insufficienti) in 204 (125 maschi e 79 femmine). Sono 40 i bocciati (24 maschi e 16 femmine). In 343 hanno frequentato la prima, 264 dei quali promossi e 13 bocciati (per 66 studenti il giudizio è sospeso).

Il secondo anno è stato frequentato da 238 alunni: in 13 dovranno ripeterlo, in 57 dovranno sostenere la prova di recupero della materia insufficiente, mentre i restanti 168 sono stati promossi senza "asterischi" sulle materie. Per quanto riguarda i 237 studenti di terza, 184 sono quelli ammessi in quarta, 43 quelli promossi col giudizio sospeso, mentre dovranno ripetere l'anno in dieci. Infine sono stati promossi in quinta in 170, 38 con il voto sospeso, mentre in quattro dovranno ripetere il quarto anno. Sono complessivamente 285, di cui 42 con la media oltre il 9.

TUTTI I DIPLOMATI

5B SCIENTIFICO

ANGUILLARI VERONICA 88

BIONDI SOFIA 66

BIRARDI GIULIA 95

BONETTI ARIANNA 100

BRUNACCI ALLEGRA 72

CAMPESTRI LUCA 81

CAPACCI VALENTINA 90

CAPPARELLI CAMILLA 65

CAROLI LUCIA 95

CASADEI SILVIA 65

CICOGNANI VIRGINIA 62

CUTTONARO MARGHERITA 81

DREI GUIDO 88

FAROLFI LEONARDO 100

LENSI FEDERICA 90

MARI MATTEO 87

NALDI LEONARDO 84

PATANE' ANDREA 70

PERON BIANCA 83

RICCI ELENA 68

SALI LORENZO 76

UGOLINI ELEONORA 87

VERNA FRANCESCA 95

5D SCIENTIFICO

AGORINI ILENIA 72

ALESSANDRINI CHIARA 87

ANDRINI EDOARDO 94

BALLADELLI CHIARA 85

BETTINI BIANCAMARIA 100

BIANCHI GENNY 71

CERVELLIN NICOLA 80

FALCONIERI LORENZO 97

FIORANI LUCIA 98

GHETTI GIORGIA 87

GIAMMANCO PIETRO 84

GIUNCHI LEONARDO 87

GRAFFIEDI MICHELLE 80

LEONI FEDERICO 70

LOMBARDI FABRIZIO 100

MAMBELLI IRENE 97

PADULA MARCO 72

PANI BEATRICE 81

PARLANTI LUCA 100

PIEROZZI FILIPPO 84

ROSETTI NICOLA 100

SANSONI LORENZO 86

SELLI FEDERICO 81

TUMEDEI EMANUELE 96

VALLI ANDREA 96

5F SCIENTIFICO

BAGNOLINI MICHAEL 100

BASSETTI BIANCA 95

BERTACCINI EDOARDO 78

BERTONI ELEONORA 88

BOMBARDINI CECILIA 86

CAMPANINI VIOLA 78

CAPRA FABIO 100

DESIDERIO ELEONORA 66

FABBRI ANNA 65

FACCI FEDERICO 64

FLAMIGNI FILIPPO 98

GHETTI CAMILLA 77

GIUNCHI ANDREA 80

IASI BEATRICE LUCIA 100

MILANDRI NICOLA 60

RINALDI ILARIA 95

RUSTICALI EDOARDO 83

SELVI CECILIA 87

SENZANI CATERINA 100

SIRRI VITTORIA 87

ZAMBIANCHI LUCIA 81

ZONDINI GILDA 100

5H

BALZANI IRENE 95

BASSI CHIARA 95

BEKIC SASA 80

BRUNAZZI GIANMARCO 60

BRUNETTI ENRICO 80

CASADEI EMANUELE 87

CERVELLIN LUCA 73

CIGNANI MATILDE 72

CIMATTI BEATRICE 66

DI BATTISTA ELENA 80

GARDINI LORENZO 90

GIORGETTI AGNESE 100

GRANATI TOMMASO 65

GUNELLI LORENZO 96

MAGNANI MADDALENA 90

MAZZONI NOELLE 79

MURVAI ANA MARIA ANDREEA 66

NAPPO ROBERTO 62

PEDRIZZI MARTA 84

PETREA ANDREI 70

ROSSI GIULIA 62

RUSSO MIRANDA 66

TAMBURINI TOMMASO 74

VANDI ANNA 100 e lode

5I

BERTOZZI FRANCESCO 61

BRANDINELLI TERESA 75

COCQUIO ALICE 100

DI STEFANO RICCARDO 77

DONATI LORENZO 74

FORTI ALESSANDRO 60

GIOTTOLI LEONARDO 66

KLAPIY DIANA 74

LACCHINI SOFIA 76

MALTONI RICCARDO 61

MASINI SOFIA 84

PACE MATILDE 99

PALARETI RACHELE 80

PARMA ALESSANDRO 81

QUERCIOLI MATTEO 85

RICCI ANDREA 80

RUFFILLI REBECCA 81

RUGHI FILIPPO 76

SIMONI NOEMI 80

STRADAIOLI MATTEO 91

TARTARETTI SARA 92

TOSCHI ANNA 100

5ASA SCIENZE APPLICATE

ANDREOLI NICOLA 60

BENAGLI DAVIDE 62

CASAMENTI MARTINA 62

CASTELLINI ARRIGO 65

CROCI EMANUELE 83

D'EUSEBIO CHIARA 74

DALL'AMORE BEATRICE 77

DE ANGELIS JANETTE 71

GARAVINI ELENA 87

GAUDENZI GIORGIA 89

GRAZIANI ANDREA 74

LEONE MARIA 83

LUNA ORTIZ EMELI MERCEDEZ 87

MALMESI RICCARDO 86

MAZZONI ALICE 83

PARABITA MARCO 62

PETRINI MATTIA 88

QURESHI ARSAL AFAQ 78

RANIERI FRANCESCO 85

RAVAGLIA ANDREA 88

RAVAIOLI ROBERTA 73

RICCI SOFIA 78

SAGGIANI MAURIZIO 99

SANTORO MATTEO 73

SPAGNOLI FILIPPO 93

TASSINARI CHIARA 82

5CSA SCIENZE APPLICATE

AMADUCCI GUGLIELMO 84

BRUNI LORENZO 93

CAMPIGLI ALESSANDRO 78

CAMPORESI CHIARA 68

CANTAGALLO LUCA 68

CASADEI MARCO 87

D'AGOSTINO DAVIDE 89

ERANI LORENZO 97

FORINO DANIELE 84

LUGNOLI GIORGIA 70

MAGINI FRANCESCA 72

MELANDRI MONICA 74

MENGOZZI LORENZO 68

PANTIERI EMANUELE 97

PARISI IRENE 66

PISANELLI LORENZO 60

RICCI CHIARA 96

RIGUZZI ISABELLA 100

ROSETTI MARTA 80

ROSSI GIADA 78

RUSCELLI NICCOLO' 60

STELLA GABRIELE 86

TOLO TOMMASO 85

TONI ELENA 74

5ESA SCIENZE APPLICATE

BALZANI LUCA 100

BAROGI MARIALUISA 71

BIFFI ALBERTO 71

BRANCHER RICCARDO 71

CENNI NICOLO' 83

COLARELLI FEDERICO 67

DORRI ALBA 91

DUGHERIA ALESSIA 100

FABBRI ISABELLA 100

FAROLFI ANDREA 88

FIUMI LORENZO 76

FODDAI MIRKO 74

GACEA CALIN MARIAN 100 e lode

GHETTI GIULIA 62

KHALED MORAD 75

LA TORRE MARCO ANTONIO 61

MONTI LETIZIA 100

NICOLUCCI EDOARDO 61

ROSSI FRANCESCO 71

RUFOLO FRANCESCO 70

TORELLI SIMONE 71

TROIANIELLO FRANCESCO 87

VIVARELLI GIULIA 100

ZAMARIAN NICOLO' 70