Liceo Scientifico, i ragazzi della 5^G del 1998 si ritrovano dopo 20 anni

A vent'anni di distanza dall'esame di Maturità del 1998, gli "ex" ragazzi della 5^ G del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" si sono ritrovati per una serata in amicizia al ristorante