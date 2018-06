Liceo delle Scienze Umane "Carducci", solo tre bocciati. In tre oltre il 9

Settantasette promossi su 106 al Liceo delle Scienze Umane "Valfredo Carducci" di Forlimpopoli. Tutti ammessi alla prova di maturità i 20 studenti che hanno frequentato la quinta. In totale sono stati bocciati solo tre alunni, mentre 22 sono stati promossi col giudizio sospeso. Sono quattro i non scrutinati. Sono 22 gli studenti che hanno frequentato la prima: otto sono stati promossi, due bocciati, nove ammessi col giudizio sospeso e tre non scrutinati. Sono due coloro che hanno conseguito una media uguale o superiore all'8: si tratta di Sofia Fabbri (media 9) e Alessandro Silvagni (media 8,50).

Sono 17 i giovani di seconda ammessi al terzo anno con la piena sufficienza, mentre vi è stata una sola bocciatura e quattro giudizi sospesi. Spiccano l'8,6 di Matilde Missiroli, l'8,10 di Nicole Neri e l'8 di Riccardo Siboni. Nessuna bocciatura in terza, con 13 promossi e cinque alle prese con la sospensione del giudizio. La più brava è stata Letizia Vitali con la media del 9,08. Sono infine 19 i promossi al quinto anno senza debito (quattro col giudizio sospeso ed un non scrutinato). Sono cinque con la media superiore all'8: Lucia Carlassare, Elena Santolini e Giada Rustignola con 8,17, Andrea Martinelli con 8,42 e Chiara Gobbato con 9,17.