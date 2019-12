Liliana Segre, il Comune di Forlì le conferirà la cittadinanza onoraria

L'amministrazione comunale conferirà la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento e sotto scorta per le pesantissime minacce ricevute. "Ci fa molto piacere che da un gruppo dell’opposizione sia stata avanzata questa lodevole proposta - evidenziano i capigruppo di maggioranza -. Si tratta di un atto dovuto, che questa amministrazione aveva già preso in considerazione nei mesi scorsi, per onorare il trascorso personale e le sofferenze dell’illustre senatrice a vita, simbolo delle persecuzioni e delle violenze subite di un intero popolo, e che oggi, grazie alla presentazione di una mozione ad hoc che impegna il consiglio comunale a procedere con il conferimento dell’onorificenza, prende ancora più rilevanza".

"La figura di Liliana Segre rappresenta un monito vivente per il futuro del nostro Paese, che ancora oggi si ritrova a combattere contro manifestazioni di odio, intolleranza e inciviltà diffusa - spiega la maggioranza -. La decisione di insignirla della cittadinanza onoraria, rendendola partecipe della nostra comunità, è maturata in virtù del profondo rispetto che questo Comune riserva per tutte le vittime della Shoah. Ci auguriamo che questo gesto, seppur nella sua semplicità, trovi il consenso e la condivisione di tutti perché si tratta di un atto che per il suo valore di coesione sociale non può, e non deve, avere un colore politico né tantomeno un’appartenenza partitica".