Via Costanzo Secondo, con la nuova rotonda vengono riorganizzati i limiti fino a 70 km/h

Con la realizzazione della nuova rotonda in via Costanzo Secondo in corrispondenza delle intersezioni con via Pascal e via Zotti, si riducono i tratti dove vige il limite di 70 km/h. Con una nuova ordinanza il limite dei 70 km/h, per quando riguarda la direzione di marcia via Correcchio - via Cervese, riguarda il tratto compreso tra via Correcchio e circa il civico 8 (circa cento metri prima di via Zotti) e tra via Zotti e circa il civico 3 (circa cento metri prima di via Cervese).

Nella direzione opposta, cioè dalla Cervese verso via Correcchio, il limite dei 70 km/h è fissato nel tratto compreso tra via Cervese e circa cento metri prima di via Pascal e tra via Pascal e circa cento metri prima di via Correcchio. La rotonda presenta un anello di 8,75 metri, con banchine di un metro, un anello sormontabile di 1,25 metri ed un'isola centrale dal diametro di 14 metri, per un diametro esterno di 38 metri ed uno interno di 16,50 metri