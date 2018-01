Lions Club Bidente, venerdì un meeting su microalghe, ambiente e uomo

Il Lions Club Forlì valle del Bidente, presieduto da Gabriele Erbacci, prosegue l’attività con il meeting, che si svolgerà venerdì alle ore 20 presso la propria sede all’Hotel Globus City, sul tema ‘Le microalghe, l’ambiente e l’uomo’. A portare i soci Lions del club forlivese a contatto con il mondo sommerso, ancora misterioso e inesplorato, sarà la Prof.ssa Rossella Pistocchi, Professoressa Associata e Confermata del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali e Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Marina dell’Università di Bologna.

Lions Club Forlì Valle del Bidente_Consiglio Direttivo 2017-18

Il nuovo Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2017/18, come espresso dall’Assemblea dei soci il 7 aprile scorso, rimarrà in carica fino al 30 giugno 2018 e vedrà nel ruolo di primo vice presidente Sara Todero e in quello di secondo vice presidente Flavio Fojetta, coadiuvati dai consiglieri Giorgio Cicchetti, Monica Guidi, Paola Sansoni e Raffaele Schiavo. Il nuovo segretario è Matteo Matteis, mentre il nuovo cerimoniere è Vittorio Cervi; Piero Catalano riveste la carica di censore e Santa Todero quella di tesoriere, mentre Paola Rossi è il nuovo Leo Advisor. Presidente del Comitato Soci è Aldo Mangione, i probiviri sono Vittorio Ginanni, Paolo Dell’Aquila e Luigi Marchi, mentre i revisori dei conti sono Libero Montesi, Luigi Scapicchio e Antonio Como.