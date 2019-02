"Un Poster per la Pace", il Lions Club Forlì Host svelerà il vincitore del concorso

Oltre 650 ragazzi appartenenti ad otto scuole medie di primo grado di Forlì hanno partecipato con i loro lavori al 31esimo concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Club International e organizzato, per il dodicesimo anno consecutivo, dal Lions Club Forlì Host. Otto studenti, uno per ogni scuola, sono risultati vincitori a livello locale, dopo essere stati selezionati da una giuria composta da artisti, critici d’arte ed esperti di comunicazione. Gli elaborati scelti hanno primeggiato per l'originalità, per il merito artistico e l’attinenza al tema del concorso, che quest'anno era “La solidarietà è importante”.

I ragazzi e le ragazze vincitori saranno premiati nel corso della cerimonia che si terrà sabato alle 10 nel salone comunale. Successivamente i loro poster saranno presentati a livello multiregionale per il successivo prosieguo del concorso. Gli elaborati di tutti i partecipanti saranno esposti nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 febbraio in Palazzo Albertini per dare la possibilità di essere visionati.

Il presidente del Lions Club Forlì Host, Andrea Mariotti, commentando i risultati del concorso ha dichiarato "di essere rimasto particolarmente colpito dalla nutrita partecipazione degli studenti, segno evidente che il tema oggetto del concorso è quanto mai attuale e particolarmente sentito tra i più giovani". "È evidente come questi giovani, con la loro creatività e capacità espressiva - ha proseguito - abbiano dimostrato quale ricchezza di sentimenti susciti in loro il tema della solidarietà e sono lieto che il nostro club abbia offerto loro l'opportunità di condividere tali sentimenti con gli altri".

"Mi auguro che i ragazzi forlivesi vincitori possano superare anche le successive fasi selettive previste dal concorso fino, auspicabilmente, a quella finale che sceglierà il primo classificato a livello internazionale. Il nostro club farà il tifo per loro - ha concluso Mariotti - anche se, qualunque sia l’esito del concorso, i ragazzi forlivesi con i loro poster e con il loro impegno hanno già dimostrato quanto sia importante far trionfare i principi di pace e di solidarietà".