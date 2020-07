Lions Club Forlì Host in lutto: addio a Giuseppe Enrico Ciani

Lions Club Forlì Host in lutto. Si è spento il socio Giuseppe Enrico Ciani, per tutti Beppe. Il presidente Caterina Rondelli, il consiglio direttivo e tutti i soci del Club "formulano le più sentite condoglianze alla moglie Paola e familiari, unendosi a loro in un affettuoso abbraccio". La funzione religiosa si terrà sabato alle 14.30 alla Chiesa dei Cappuccinini di Forlì.

