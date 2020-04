Lions Club "Giovanni De Medici" e "Leo Club" donano maschere facciali

l Lions Club "Giovanni de Medici" e il "Leo Club" di Forlì, con la collaborazione di Elcas Forli, hanno donato giovedì trenta maschere facciali, riutilizzabili per la ventilazione non invasiva al Pronto soccorso e alla Medicina d'Urgenza dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Alla donazione, oltre al direttore del Pronto Soccorso, Andrea Fabbri, alla direzione sanitaria di Presidio, rappresentata dal dottor Cesare Bini, e al coordinatore del 118, Valerio Bianchi, erano presenti Angelica Valzania, presidente del "Leo Club" di Forlì e Maurizio Zaccarelli, "past president" del Lions Club "Giovanni De Medici" e presidente Elcas ambulanze. Nell'occasione il Leo Club ha voluto donare anche alcune uova di Pasqua come gesto di vicinanza e incoraggiamento agli operatori sanitari in questo periodo di emergenza.

