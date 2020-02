Violenta lite tra due badanti, una finisce all'ospedale: "Picchiata e presa per il collo"

È dovuta intervenire la Polizia per sedare una lite piuttosto accesa tra due badanti di origine nigeriana, segnalata alcune mattine fa dai parenti dell’anziana assistita, residenti nella periferia forlivese. All’arrivo degli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì una delle due donne si trovava nella stanza da letto sul pavimento in lacrime, accusando la collega di esser stata picchiata e presa al collo con forza.

È stato richiesto l’intervento di un'ambulanza che ha accompagnato la donna in ospedale. Le due badanti sarebbero tra loro in alternanza nell’assistenza di una anziana 82enne non più in grado di essere autosufficiente. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la lite sarebbe scaturita per una divergenza nelle modalità di gestione della loro assistita. La donna trasportata in ospedale è stata refertata con 5 giorni di prognosi.