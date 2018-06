Una ruota forata accende la lite al centro d'accoglienza: straniero spintonato cade e perde conoscenza

Uno pneumatico di una bici forato. Questo il futile motivo che ha acceso una lite tra extracomunitari all'interno di un Centro di accoglienza per stranieri a Forlì. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di lunedì, intorno alle 22. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi, un nigeriano ed un gambiano hanno discusso perchè uno dei due aveva forato la bici dell'altro. Il gambiano avrebbe dato una spinta al nigeriano, il quale è inciampato, rovinando per terra. Nell'impatto col suolo ha battuto il capo, perdendo temporaneamente conoscenza.

Immediato l'allarme al 118 e alla Polizia, entrambi chiamati tempestivamente dal personale addetto all'accoglienza della cooperativa che gestisce il Cas. Con l'arrivo dei sanitari l'extracomunitario ha ripreso conoscenza, venendo comunque portato per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, dove i medici l'hanno dimesso con una prognosi di cinque giorni. Al momento non è stata sporta alcuna denuncia.

Sulla questione è intervenuto l'assessore al Welfare, Raoul Mosconi: "Al momento sono in corso le verifiche dell'accaduto che ha visto due persone venire alle mani. Mi preme sottolineare che l'Amministrazione comunale è impegnata a garantire il rispetto delle regole e che ogni forma di prevaricazione e intemperanza non sarà accettata, proprio per garantire accoglienza".