"Troppo rumore", scoppia la lite tra inquilini. E spunta un coltellaccio

Si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri di San Martino in Strada per spegnere una lite domestica tra due coinquilini di nazionalità senegalese, scoppiata per futili motivi. Secondo quanto ricostruito dal personale dell'Arma, i due stranieri hanno cominciato a discutere per questioni di rumore. Ad un certo punto uno dei due, 38 anni, avrebbe minacciato con un coltellaccio da cucina il connazionale, occultando l'arma sotto la maglia. Con l'intervento dei Carabinieri la situazione è tornata alla tranquillità. Il coltello, con lama da 33 centimetri, è stato sequestrato. L'individuo è stato denunciato a piede libero con l'accusa di minaccia aggravata.