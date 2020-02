Lite e zuffa in una strada del centro: sopralluogo dei Carabinieri

Zuffa nella prima serata di lunedì in centro storico, a Forlì. E' successo intorno alle 19.30 in via Palazzola, a pochi passi dall'ex Battistini. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, in seguito ad una segnalazione al 112, i coinvolti si erano già allontanati. A quanto pare si tratta di una lite tra persone, che sarebbe degenerata. Alcuni conoscenti sarebbero intervenuti per dividerli. Dei coinvolti nessuna traccia. Gli uomini dell'Arma della Sezione operativa proseguono negli accertamenti del caso.