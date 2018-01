La gelosia sfocia in lite: prende il telefonino e alza le mani contro l'ex

E' la gelosia ad aver acceso una discussione piuttosto animata tra ex, sfociata in una denuncia a piede libero. A finire nei guai, con le accuse di lesioni personali e violenza privata, è stato un ventenne del Burkina Faso, già noto alle forze dell'ordine. I fatti si sono consumati sabato pomeriggio scorso. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì, il ragazzo si era presentato a casa dell'ex compagna, una ventenne inglese. Spinto dalla gelosia, e probabilmente non rassegnato alla fine della relazione, avrebbe preteso dalla donna di vedere il telefonino. Al rifiuto, l'extracomunitario avrebbe reagito alzando le mani. A quel punto la malcapitata ha chiesto l'intervento del 112. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, che hanno soccorso la giovane. Quest'ultima ha necessitato delle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, che le hanno riscontrato lesioni guaribili in 15 giorni. L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato a piede libero.