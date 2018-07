Dopo la lite con la compagna se la prende con la Polizia: arrestato

Cinquantenne forlivese arrestato dopo una lite in famiglia. E' quanto accaduto lunedì pomeriggio a Forlì. Gli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi si sono mobilitati dopo che una richiesta d'intervento al 113 da parte di una donna, che aveva riferito dell’aggressività del compagno, in quel momento però già allontanatosi, e del fatto che teme per la sua incolumità anche per l’abitudine dell’uomo di abusare di alcoliciCome di prassi la segnalante è stata raggiunta da una pattuglia che ha preso atto delle dichiarazioni della vittima, la quale ha raccontato anche di precedenti episodi di maltrattamento.

Un paio di ore dopo, ad intervento già concluso, la stessa segnala il rientro in casa dell’individuo, manifestandosi impaurita temendo potesse rendersi responsabile di una nuova aggressione, avendolo trovato effettivamente un po’ alticcio. Quando la pattuglia è giunta la seconda volta sul posto, l’uomo, infastidito dalla presenza dei poliziotti, ha assunto un atteggiamento minaccioso, cercando di andarsene sfuggendo alla presa degli operatori. Per questo motivo è stato tratto in arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice Floriana Lisena (pubblico ministero Federica Messina) ha convalidato l'arresto,, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’udienza è stata rinviata ad altra data per la richiesta dell’avvocato difensore dei “termini a difesa”. Nel frattempo l’uomo ha lasciato l’abitazione familiare.