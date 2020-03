Scazzottata in un locale del centro, interviene la Polizia: "protagonisti" due ubriachi

Ubriachi nel mirino della Polizia. Sabato pomeriggio gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Corso Garibaldi sono intervenuti nell'area dei Portici dopo che un addetto alla sicurezza di un esercizio commerciale aveva notato un individuo che barcollava e pronunciava frasi sconnesse. La Volante ha individuato il soggetto, identificandolo e sanzionandolo per lo stato di manifesta ubriachezza. Si trattava di un cittadino romeno di 37 anni. Stessa sanzione è stata comminata ad un cittadino marocchino 24enne e ad un italiano 32enne, trovati in nottata in stato di manifesta ubriachezza all’interno di un esercizio pubblico del centro, dove si erano reciprocamente colpiti durante una furiosa lite. A chiamare la Polizia, in questo caso, è stato il gestore del locale.

Infine, un 26enne romeno residente a Galeata è stato segnalato alla Prefettura di Forlì in quanto trovato in possesso di un modico quantitativo di hashish per uso personale. La segnalazione è nata dall’iniziativa della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, che stava monitorando una zona segnalata per situazioni di degrado urbano e notando un gruppetto di giovani appartato dietro una cabina Enel li ha sottoposti a controllo, accertando il possesso dello stupefacente in capo allo straniero.