I dissapori vengono da lontano, nella lite brandisce una chiave inglese per minacciarlo

Un forlivese 67enne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di arnesi atti all’offesa, a seguito dell’intervento di una volante della Questura di Forlì, a seguito di una lite in strada tra due persone, avvenuta lunedì sera. All’arrivo degli agenti la lite era già conclusa ma uno dei due contendenti aveva in mano una grossa chiave inglese che, a dire della controparte, un 58enne di Civitella, era stata poco prima usata per minacciarlo. Sembra che il litigio sia avvenuto per dissidi condominiali. In particolare la persona colta con la chiave inglese, residente nei pressi, avrebbe minacciato l’altro di andarsene dagli spazi condominiali poiché non residente e non gradito. Probabilmente i dissapori vengono da lontano per pregresse questioni tra i due, che lunedì sera hanno portato all’esasperazione una delle parti, che ora però si trova a dover rispondere innanzi alla Procura della Repubblica del suo gesto troppo impulsivo.