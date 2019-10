Piazza Saffi si trasforma in un ring: lite per soldi, uno dei coinvolti finisce in ospedale

Piazza Saffi è stata teatro di una lite per motivi economici tra due stranieri. L'episodio si è consumato sabato sera. Gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale si sono subito attivati dopo la segnalazione di un'aggressione, ma all'arrivo non c'era nessuno. La vittima era stata accompagnata in ospedale da una ambulanza, mentre l’autore si era allontanato. Gli agenti hanno raggiunto la vittima al pronto soccorso, ottenendo una sua ricostruzione della vicenda, che pare sia scaturita a seguito della richiesta di restituzione di 150 euro che aveva pagato ad un connazionale per avere un posto letto poi di fatto non fornito. Il rivale non avrebbe restituito tale somma e lo avrebbe aggredito affinché smettesse di insistere. Al momento, il fatto non è ancora sfociato in una querela.