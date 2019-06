Litiga con la sorella ed esce dopo la sfuriata, ma non poteva lasciare quella casa: arrestata

La lite tra sorelle finisce in arresto. La Polizia di Stato ha arrestato per evasione una donna residente in città, collocata in stato di detenzione domiciliare presso l’abitazione della sorella, a seguito di un intervento effettuato in quella casa. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, quando sono giunte in Questura alcune chiamate che segnalavano una lite molto accesa tra due sorelle, una delle quali agli arresti domiciliari, la quale poi era uscita di casa allontanandosi dal luogo dove era ristretta.

La Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, intervenuta sul posto, ha potuto raccogliere alcune testimonianze e si è messa alla ricerca dalla donna, trovandola dopo qualche decina di minuti, all’uscita da un bar dove aveva mangiato e bevuto in tutta tranquillità. La sua sortita non autorizzata le è costata l’arresto in flagranza per evasione. Non era nuova a questi episodi, poiché si è poi verificato che anche di recente era stata trovata fuori dell’abitazione senza autorizzazione e in febbraio era stata anche tratta in arresto per il medesimo motivo. Martedì mattina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto, innanzi al giudice De Leva (PM Francesca Rago) che ha disposto nuovamente il collocamento ai domiciliari in attesa della definizione del rito processuale.