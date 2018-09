Litigano per l'eredità: entra in casa del fratello e gli ruba una chitarra

I Carabinieri di Modigliana hanno denunciato a piede libero per "ingiuria e furto in appartamento" un 60enne. L'individuo si è introdotto all’interno dell’appartamento del fratello, rubando una chitarra e proferendo ingiurie a seguito di un litigio per motivi legati a questioni economiche e di eredità. Gli uomini dell'Arma sono riusciti ad intervenire in tempo evitando il peggiorare della situazione familiare.