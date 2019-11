L'ex si ubriaca e fa una scenata di gelosia: lei si barrica in auto, lui la prende a calci

Si è conclusa con la denuncia di un marocchino di 24 anni per "danneggiamento aggravato" una furibonda lite tra ex fidanzati avvenuta nella nottata tra sabato e domenica. Nei confronti dell'extracomunitario le ipotesi d’accusa potrebbero arricchirsi anche del reato di "lesioni personali", qualora l'ex sporgesse querela. I poliziotti gli hanno anche contestato due verbali di violazione amministrativa, una per ubriachezza in luogo pubblico, l’altra per la violazione dell’ordinanza antialcolici del sindaco Gian Luca Zattini.

L’intervento è stato richiesto da un cittadino che stava assistendo, dalla finestra di casa sua, alla lite che avveniva in strada, attratto dalle urla che si potevano udire nella notte (erano circa le 4). Il testimone ha riferito di avere visto la ragazza che scappava per rifugiarsi nella sua auto, con il 24enne che sbraitava e le intimava di uscire, per poi, non avendo soddisfazione, prendere a calci l'auto, provocando la rottura del finestrino lato conducente.

Successivamente, non pago, si è infilato col busto all’interno cercando di tirar fuori la giovane, e solamente a seguito delle urla del testimone ha desistito e si è allontanato. Al sopraggiungere della Volante la ragazza era in lacrime e presentava dei segni al volto, per cui è stata chiamata una ambulanza che l’ha accompagnata in ospedale.

L’autore dell’aggressione, suo ex fidanzato che stava facendo una scenata di gelosia, è stato rintracciato poco lontano da una seconda pattuglia della Polizia, che lo ha trovato con una bottiglia di vino in mano e visibilmente ubriaco. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura da dove è uscito qualche ora dopo, una volta terminata la compilazione dei verbali relativi alla sua denuncia e alla contestazione degli illeciti amministrativi in materia di alcol. La ragazza invece è stata dimessa più tardi con una prognosi di sette giorni, e per questo dovrà decidere se presentare querela.