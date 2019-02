"Querelle" tra fotografi durante le sessioni di laurea: serve l'intervento della Polizia per stemperare le tensioni

La lite tra fotografi si è conclusa con l'intervento della Polizia. L'episodio è avvenuto martedì mattina nella sede della Facoltà di Economia e Commercio, in piazzale della Vittoria. A chiedere l'intervento del 113 è stato un fotografo il quale ha riferito di essere stato picchiato da un collega. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Corso Garibaldi hanno raccolto la sua versione dei fatti, dalla quale emergerebbe che un suo collega l’avrebbe aggredito all’interno dei corridoi della facoltà affinchè gli lasciasse campo libero per l’esecuzione in esclusiva dei servizi fotografici relativi agli esami di laurea previsti nella mattinata.

Addirittura, ha riferito ai poliziotti di essere stato colpito al capo conuna pesante macchina fotografica. Il personale in divisa ha identificato anche la persona accusata dell’aggressione, che ha fornito una diversa versione dei fatti, ammettendo la discussione, ma negando l’uso della violenza. Nessuno avrebbe assistito all'accaduto, infatti non sono stati identificati testimoni. Sembra che la querelle tra i due fotografi non sia un episodio sporadico, ma che analoghi fatti siano già accaduti anche in altre sedi universitarie. In merito a questa problematica, la Facoltà ha preso le distanze da tempo, evidenziando, con un avviso apposto in bacheca, che non vi sono fotografi che possano vantare l’accreditamento per tali tipologie di servizi, lasciando i laureandi liberi di provvedere a loro piacimento.