"Mi hai rubato il parcheggio", violento sfogo contro un'anziana. E lei si barrica in auto

Lite per questioni di parcheggio venerdì mattina nei pressi di un supermercato di Forlimpopoli. Un'anziana di 82 anni, riporta la figlia in una segnalazione postata sulla pagina Facebook di "Sei di Forlimpopoli se...", "è stata aggredita verbalmente da un individuo che sosteneva gli avesse rubato il parcheggio". Ma, ha aggiunto, "non era affatto così in quanto mia madre era l'unica che c'era mel parcheggio, ferma, in attesa si liberasse un posto gia' da 10 minuti". L'automobilista, dopo "avergli detto di tutto