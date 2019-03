Livia Tellus raccoglie candidature di professionisti esterni

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. ha pubblicato un avviso per raccogliere le disponibilità di professionisti esterni per l’affidamento dell’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza nelle Società Livia Tellus, Alea Ambiente, FMI e ForliFarma, collegiale o monocratico a seconda della realtà aziendale interessata, ai fini della formazione di un elenco valido per il periodo 2019/2021. L’affidamento dell’incarico comporterà lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 231/2001, come dettagliatamente specificato nel bando pubblicato sul sito di Livia Tellus. La candidatura, che dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al bando pubblicato, corredata di Curriculum Vitae in formato Europass, dovrà pervenire tramite PEC, entro le ore 14.00 di venerdì 15 marzo 2019, a pena di esclusione. Alla domanda deve essere allegato il curriculum professionale datato e sottoscritto.