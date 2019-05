Lo sciopero per il clima si conferma apolitico: fatto ammainare lo striscione del Pcl

Le manifestazioni dello sciopero sul clima si confermano appuntamenti apolitici. I manifestanti venerdì mattina in centro a Forlì hanno respinto, infatti, l'ingresso di una bandiera di partito, come è capitato anche in altre parti d'Italia. Lo segnala, lamentandosi di tutto questo il Partito Comunista dei Lavoratori (Pcl): “Venerdì mattina a Forlì, in Piazzale della Vittoria, i militanti del PCL sono stati allontanati dagli organizzatori della manifestazione Fridays For Future. Ci è stato impedito di esporre il nostro striscione, di distribuire liberamente i volantini e di partecipare al corteo, con il pretesto, del tutto ipocrita, che si trattava di una iniziativa apolitica. In realtà, gli organizzatori temevano una posizione diversa dallo loro sul problema ambientale, la circolazione di idee che non piacciono ai loro partiti di riferimento. Infatti, erano presenti e ben accetti i politici dei vari partiti di governo e opposizione, primi responsabili del degrado ambientale”.

“Precisiamo che il PCL non essendo presente alle elezioni non può essere accusato di alcuna strumentalizzazione a fini elettorali. Ci battiamo per l’ambiente da tempi non sospetti e riteniamo che sia stato un atto gravemente antidemocratico impedirci persino di distribuire volantini con le nostre proposte. Restiamo convinti che se i giovani, gli studenti e le persone sensibili alla salvaguardia dell’ambiente naturale non sapranno emanciparsi da queste logiche qualunquiste e dai partiti che senza metterci la faccia tirano i fili di questo movimento, per cui riescono bellamente a sfilare accanto a chi sostiene la TAV o ha confezionato il disastro dell’Ilva ma cacciano chi chiede da sempre una società in cui il profitto e le merci non siano al centro della vita delle persone, questo movimento deluderà tutti coloro che vi avevano visto una prospettiva utile per la salvezza del pianeta”.