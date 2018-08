Lo scrittore Nicolò Bertaccini dona due playstation e tanti giochi alla Pediatria di Forlì

Due console PlayStation con venti videogiochi per allietare la permanenza dei bambini ricoverati in Pediatria, all'ospedale di Forlì. Sono stati donati ieri da Nicolò Bertaccini , ravennate, coautore del libro “Le fiabe dei motociclisti” volume III, la cui vendita è finalizzata all’acquisto di playstation da donare ai reparti pediatrici di diversi ospedali italiani.

“E’ un progetto che parte da lontano – racconta Bertaccini – al quale ho iniziato a partecipare per la passione che ho per le ‘due ruote’ e che ho cercato di coniugare con l’impegno a favore dei bambini, che già esercitavo essendo un ‘lettore volontario’ del progetto ‘Nati per leggere’. A livello nazionale abbiamo già donato circa 200 play station. E la cosa bella è che quando ho detto ad alcuni conoscenti che facevo questa cosa, ognuno ha dato un suo contributo e per questo i giochi donati sono stati più numerosi di quelli previsti inizialmente”.

Una piccola gara di solidarietà insomma, per la quale arrivano i ringraziamenti della direzione medica ospedaliera e del dottor Enrico Valletta (Direttore dell’unità operativa di “Pediatria e Neonatologia” del Morgagni Pierantoni ”) che ieri, insieme ad altro personale di reparto, hanno ricevuto la donazione da Bertaccini

“Ringrazio, a nome di tutta l’equipé – ha affermato il dottor Valletta – per questo generoso dono che ci aiuta a migliorare l'accoglienza e a rendere più confortevole il ricovero dei bambini nella nostra Pediatria . Sono convinto che tutti loro gradiranno molto questo regalo!