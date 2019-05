"Lo Stralisco": apre le porte in centro una nuova biblioteca per bimbi e famiglie

Martedì prossimo, alle 18 verrà inaugurata al Centro giovanile dell’associazione Welcome in corso Diaz 105 (entrata sala Donati 111), la biblioteca “Lo stralisco” impreziosita dal mosaico Trecandìs del professor Luigi Impieri, realizzato insieme ai ragazzi e le ragazze del “gruppo medie” che frequentano il Centro. Ospiti dell’evento saranno i rappresentanti dell’Associazione Pediatrica forlivese, che ha donato la somma per acquistare arredi e libri, l’artista Impieri, supervisore del laboratorio per la creazione del mosaico, don Sergio Sala, presidente dell’associazione Welcome e rappresentanti delle istituzioni locali.

"Il titolo “Lo Stralisco” è tratto dal libro di R. Piumini utilizzato come filo narrativo per l’attività svolta dagli educatori in questo anno scolastico e si riferisce ad una pianta dai fiori luccicanti - viene spiegato -. La biblioteca si colloca all’interno di un progetto più ampio per la promozione del piacere di leggere; in questo locale bambini e ragazzi potranno sia seguire le narrazioni proposte sia scegliere i libri messi a loro disposizione. Oltre ai ragazzi del centro giovanile welcome vorremmo in futuro aprire la piccola biblioteca a tutti i bambini e genitori che vorranno attraverso i libri vivere emozioni, divertirsi, capire le ragioni e i mondi degli altri e perché no sperimentare la loro creatività con la scrittura di racconti".