Lo striscione davanti alla sede Avis: "Dispiaciuti ma non tutti hanno i requisiti per donare"

"Perchè non volete il mio sangue?", è lo striscione apparso davanti alla sede in ristrutturazione dell'Avis Comunale di Forlì. "A noi dell'Avis - spiega dispiaciuta l'associazione - sta a cuore la salute dei donatori e dei cittadini. Esistono procedure mediche precise che garantiscono la selezione dei donatori e, purtroppo, non tutti abbiamo i requisiti per esserlo. A volte si può essere scartati e certo non fa piacere, ma quello che vediamo nella fotografia non crediamo sia il modo migliore per esprimere il proprio dissenso. Speriamo di poter incontrare presto la persona che abbiamo scontentato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.