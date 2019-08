Logistica Unieuro, problemi per i crediti dei lavoratori dell'appalto

Si è svolto mercoledì nella Prefettura di Forlì-Cesena, l'incontro per la restituzione dei crediti vantati dai dipendenti dell'appalto di logistica e istallazione dei prodotti Unieuro. Dopo la rioccupazione dei lavoratori presso il nuovo appaltatore gestito da FAST Est, per ottemperare all'accordo sottoscritto il 7 giugno in Prefettura, i precedenti appaltatori con la garanzia in solido di Unieuro, avrebbero dovuto corrispondere subito parte del credito e la restante parte, fatti i conteggi dovuti.



“Non solo le imprese non hanno ottemperato all'accordo ma Unieuro Spa che in qualità di committente ha la responsabilità nella corretta gestione della filiera dell'appalto non si è presentata all'incontro denotando totale disinteresse nei confronti dei lavoratori e mancanza di rispetto sia nei confronti delle Istituzioni che delle Organizzazioni Sindacali. Unieuro spa in qualità di committente ha una responsabilità in solido nei confronti di questi lavoratori per cui deve intervenire a garanzia delle retribuzioni non pagate”, spiega una nota di Cgil, Cisl e Uil.

“Per tanto ci attiveremo tramite gli organi preposti per far si che i lavoratori possano nel più breve tempo possibile poter recuperare le loro retribuzioni ingabbiate nel sistema di "scatole cinesi" sul quale Unieuro non ha vigilato e forse cosa ancora più grave non ha intenzione di vigilare.

Ci siamo attivati per le dovute segnalazioni alle istituzioni preposte per il sistema di appalti che ad oggi ci risulta in essere sempre con Committenza Unieuro anche in altri territori.