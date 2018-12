C'è anche una forlivese nella finale di Miss Curvyssima

Ci sarò anche una forlivese sabato sera alla finalissima di Miss Curvyssima, il concorso nazionale di bellezza Curvy. Sul palco del teatro "Laura Betti"di Casalecchio di Reno (Bologna) sfilerà anche la 44enne Loredana Amorosa. A condurre lo spettacolo sarà Samantha Togni, ideatrice della manifestazione. Coreografie a cura di Rocco Cagnè. Fra gli ospiti sarà presente anche l'affermata modella curvy Paola Torrente.

La sanbenedettese Gabriella Cameli, reginetta in carica, si appresterà a cedere la corona ad una delle 20 finaliste nazionali che hanno partecipato alle tappe di selezione di quest’anno e che vedranno un’unica vincitrice ottenere l’ambito titolo di Miss Curvyssima 2018 davanti ad una giuria d’eccezione. Il mondo curvy si raccoglierà attorno a quest’evento dal sapore natalizio promosso dall’associazione Curvy Pride, da anni attenta al desiderio di uomini e donne di riappropriarsi della propria vita, del diritto di essere felici a prescindere dalla taglia che indossano. In giuria anche la fashion journalist Barbara Christmann ideatrice del pluriennale Calendario Beautiful Curvy, strumento di sensibilizzazione e portatore di un messaggio di accoglienza per spronare ad un cambio di prospettiva che possa abbattere limiti e barriere.