Lotta a furti, rapine e spaccio. Il vicesindaco: "Un grazie di cuore a tutte le nostre forze dell'ordine"

"Un grazie di cuore a tutte le nostre forze dell'ordine che in questi giorni hanno intensificato la propria attività di controllo sul nostro territorio. L’azione coadiuvata dal questore Lucio Aprile in sinergia con i Carabinieri e la Guardia di Finanza, il cui lavoro è come sempre encomiabile, ha garantito la presenza capillare e deterrente dei nostri agenti su più fronti e in varie zone del forlivese". Con queste parole il vicesindaco di Forlì con delega alla sicurezza Daniele Mezzacapo elogia l'operato delle forze dell'ordine in termini di sicurezza e prevenzione.

"Questa città ha bisogno di sentirsi sicura, rassicurata e protetta - evidenzia Mezzacapo -. Cosa che stiamo cercando di fare grazie anche all’encomiabile attività delle nostre Forze dell'Ordine e ai risultati, in termini di controllo del territorio e repressione dell'attività criminale, che non tardano ad arrivare e che trasmettono la certezza, e non più la percezione, di una Forlì più sicura e rivolta al benessere del cittadino. Il nostro ruolo, come amministratori, è di continuare a lavorare perseguendo il medesimo obiettivo nella consapevolezza che sentirsi sicuri, liberi e protetti a casa propria è prima di tutto un diritto e non un privilegio".